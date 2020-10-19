Lüks yat "Dar" Bodrum'a geldi - MUĞLA

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Bodrum Yolcu Limanı İskelesi'ne yanaştırılan Cayman Adaları bayraklı 90 metre uzunluğundaki yat için, İzmir Aliağa'dan 6 tankerle 180 bin litre yakıt getirildi. İskeleye giriş yapan tankerlerden yata yakıt ikmali yapılmaya başlandı.World Superyacht Awards 2019'da "yılın motor yatı" seçilen yatta helikopter pisti ve sabitken özellikle dalgalı sularda konforu artıran özel dengeleyiciler yer alıyor.

Biri ana süit olmak üzere 7 kabinde 14 misafirin konaklayabildiği yatta, gerektiğinde 31 mürettebat görev yapıyor. Motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada ilk 100 arasında yer alan yatta spa, yüzme havuzu, plaj kulübü, güvertede jakuzi imkanı bulunuyor.

Yaklaşık 2 hafta önce İtalya sahillerde, geçen hafta da Marmaris'te olan yatta, Forbes dergisine göre dolar milyarderi olan Ürdün asıllı Rusya vatandaşı iş insanı Ziyad Manasır'ın, ailesiyle birlikte tatil yaptığı öğrenildi.Öte yandan lüks mega yatlarda dolar milyarderi iş insanları ve ailelerinin tatil yaptığı Bodrum'da, alargadaki 72 metre uzunluğundaki "Cloudbreak" isimli yat, üzerinde helikopteri ile dikkati çekiyor. Dünyaca ünlü yıldızların da tatillerinde kullandığı belirtilen yat, bir haftadır Bodrum Kalesi açıklarında alargada duruyor.