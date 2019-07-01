İstanbul Başakşehir'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. DHA'nın haberine göre; iş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

TURGAY CANTAŞ KİMDİR?

Turgay Cantaş, Cantaş Çanta A.Ş.'nin sahibi ve yöneticisi. Firma, 1957 yılında Sezai Cantaş ve Lifai Cantaş tarafından valiz imalathanesi olarak kuruldu. Türkiye’deki ilk çanta valiz imalatçıları arasında yer alan Cantaş A.Ş., ilerleyen yıllarda çanta, cüzdan ve seyahat çantası üretimine başladı. 1984 yılından itibaren faaliyetine Cantaş Saraciye Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. olarak devam ediyor. Firma 1989 yılından itibaren çeşitli ülkelere ihracat yapıyor. Firma, direk tüketiciye ulaşmak amacıyla 1995 yılından bu yana perakende mağazalarıyla da hizmet veriyor.