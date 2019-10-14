14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi'de mobilya atölyesi bulunan Ersel Demirhan, müşterisinden gelen lüks tekne talebi üzerine kolları sıvadı.
AA'nın haberine göre yaklaşık 4 ay önce atölyesinin önünde teknenin yapımına başlayan Demirhan, daha önce tersanede çalıştığı için yapımı konusunda bilgi sahibi olduğu tekneyi, herhangi proje olmadan, müşterisinin taleplerine göre hazırlıyor.
Yaklaşık 14 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde yapılan 10 tonluk teknenin nisanda suya indirilmesi hedefliyor.
"PLAN VE PROJE OLMADAN MÜŞTERİMİZİN HAYALİNDEKİ TEKNEYİ YAPIYORUZ"
Demirhan, Antalya'da yat üretimi yapan firmalarda marangoz ustası olarak çalıştığını söyledi.
Sonrasında ufak tekneler yaparak satmaya başladığını belirten Demirhan, kurduğu mobilya atölyesinde müşterilerinin talebine yetişmeye çalıştığını dile getirdi.
Lüks bir teknenin yapımına başladığını anlatan Demirhan, şöyle konuştu:
"Müşterimiz, çocukluk hayali olarak bir tekne yaptırmak istediğini söyledi. Plan ve proje olmadan müşterimizin hayalindeki tekneyi yapıyoruz. Tekneyi görenler şaşırıyor. Burası tersane değil, sanayi. Denize mesafemiz de uzak. Teknenin tamamlanmasının ardından denize ulaştırılması için 10 kilometre götürülecek. Köprü ve alt geçitlerden geçebilmesi için teknenin üst kısmını takılıp çıkarılabilir ayarladık."
Demirhan, teknenin maliyetinin yaklaşık 450 bin lirayı bulduğunu, satışa konulması durumunda fiyatının daha fazla olacağını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!