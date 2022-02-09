Lüks otomobille takla attı, bırakıp kaçtı

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde takla atan otomobilin sürücü, kayıplara karıştı.

Kaza, 01.00'da Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. 34 ELP 012 plakalı otomobil seyir halinde iken takla atarak ters döndü. İddiaya göre, otomobil içindeki sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobili takla attığı yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri lüks otomobili de yerinde bırakan sürücüyü bulmak için inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.