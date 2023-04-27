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Kırşehir'de lüks minibüste 45 kilogram skunk bulundu

Kırşehir'de durdurulan lüks minibüste eşyaların arasına gizlenmiş 45 kilo 232 gram skunk ve 276 gram esrar ele geçildi, sürücü tutuklandı

Giriş: 27.04.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Lüks minibüsten 45 kilogram skunk çıktı
AA

Kırşehir'de minibüste yaklaşık 45 kilogram skunk ele geçildi.

Kırşehir-Kayseri kara yolu Ortaköy kavşağında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurulan lüks minibüste, sürücünün hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı.

Araçtaki eşyaların arasına gizlenmiş 45 kilo 232 gram skunk ve 276 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü A.Ö., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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