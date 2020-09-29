Lüks mega yat "Faith" Marmaris'e geldi

Yaklaşık 200 milyon dolar olduğu belirtilen, Cayman Adaları bayraklı 97 metrelik yat, Marmaris Körfezi'nde Cennet Adası önüne demirledi.

Charter olarak hizmet veren yatın, 4 Kanada vatandaşı misafiri olduğu öğrenildi.

Yatın, 9 misafir kabini, 32 kişilik mürettebatı bulunuyor.

Yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuzu da bulunan yata, kıyıdaki vatandaşlar ilgi gösterdi.

Lüks yata, bir süre ilçede kaldıktan sonra 200 bin litre yakıt ikmali yapılacağı kaydedildi.