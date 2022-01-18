Lüks cipiyle köpeği göz göre göre ezdi!

Lüks cipiyle köpeği göz göre göre ezdi!

İHA

Olay, 14 Ocak Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks cipi ile seyir halinde olan kimliği tespit edilemeyen şüpheli, sokak ortasında gördüğü köpeği ezdi.

İHA'nın haberine göre, sokak köpeğinin ezildiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Görüntülerde, cipin hızla geldiği, sürücünün önünde sokak köpeği olmasına rağmen hızını kesmeden göz göre göre onu ezdiği anlar yer aldı. Sokak köpeğini ezip yoluna devam eden şüpheli ise kayıplara karıştı.

Köpeğin ezildiğini gören çevredeki vatandaşlar ise hemen yanına koştu. Köpek, bölgedeki duyarlı vatandaşların yardımıyla veterinere götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin iki kez ameliyat olduğu öğrenildi.