Lüks aracın sahibi gördüklerine inanamadı!

Edinilen bilgiye göre olay, Meltem Mahallesi 6. Cadde üzerindeki bir sitenin karşısındaki otoparkta meydana geldi. Yazılım uzmanı Özgür Kömez, lüks aracını gece saat 00.30 sırasında her gün park ettiği aynı yere park edip evine çıktı.
Sabah komşularının arayıp otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kömez, şaşkınlık yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı.
Polis lastiklerin yüklendiği beyaz araçtaki şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Lastik ve jantların fiyatının yaklaşık 25 bin TL’yi bulduğu öğrenildi. Hırsızların birkaç bijon somununu olay yerinde bıraktıkları görüldü.
"GÜNDÜZ ÇALMIŞLAR"
Özgür Kömez, aracını genelde her gün aynı yere park ettiğini dile getirerek, “ Gece saat 0.30 sıralarında aracımı buraya park ettim. Aracımın lastiklerinin çalındığını sabah komşularımın aramasıyla öğrendim. Lastikleri sökmüşler ve aracımı bu durumda bırakmışlar. Bir komşumuz fotoğrafını çekmiş, 08.00 gibi şüphelilerin araca taşırken lastikleri fotoğrafları var. Gündüz yapılmış nasıl bir ruh halidir. Lastiklerim yeniydi jantlar sağlamdı. Aynı marka bir araca yüklenmiş lastiklerim. O arabayı alabilecek güçteki biri o jantları alamadı mı acaba. Gündüz ve bu kadar lüks bir araçla çalınması ilginç” diye konuştu.
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