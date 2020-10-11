Lüks arabaların aksesuarlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos-2 Ekim arasında ilçede 16 lüks aracın aksesuarlarının çalınmasına ilişkin yürüttüğü çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, hırsızlık olaylarına karışan Durmuş T'yi 9 Ekim'de yakaladı. Diğer şüpheliler, Süleyman Ç. ve Eren Y'nin de farklı suçlardan dolayı tutuklandığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş T. tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin araçların camını kırarak aksesuarlarını çaldıkları anlar görülüyor.