Lukaşenko'dan Donald Trump'a çağrı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın gün sayısı vererek Rusya'ya karşı yaptırım açıklamalarında bulunmasına karşı, "Siyaset böyle yapılmaz. Barış istiyorsa dikkatli ve derinlemesine (meseleye) müdahil olmalı. Bu bir askeri çatışma, zorlamak işe yaramaz." dedi.

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Ladoga Gölü'ndeki Valaam Adası'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Belarus lideri Lukaşenko, Trump'ın Rusya'ya yönelik gümrük vergilerini artırmayla ilgili yaptırım sözlerini değerlendirdi.

Lukaşenko, "50, 60, 10 gün… Siyaset böyle yapılmaz. Barış istiyorsa, dikkatli ve derinlemesine (meseleye) müdahil olmalı. Bu bir askeri çatışma, zorlamak işe yaramaz. Özellikle de nükleer güce sahip bir devleti. Bu sadece gülünç oluyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce Amerikalı yetkililer ile görüştüğünü hatırlatan Lukaşenko, Trump'a, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak her şeyin dikkatli yapılması gerektiğini ve böylece anlaşmaya varılabileceğini iletmesini istediğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Putin ile doğrudan görüşmek istediğini anımsatan Lukaşenko, "Neden bunun için bağırıyorsun? Önce hazırlanın, sonra oturun (anlaşma) imzalayın. Hem Trump'ı hem (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'u, (İngiltere Başbakanı Keir) Starmer'i çağırıyorsun. Ama önce hazırlanın. Fakat onlar bunu istemiyor." dedi.

Durumun ne olursa olsun Ukrayna konusunda masada anlaşmaya varılması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, "Masaya oturup konuşmalıyız. Birbirimize taş atmamalıyız." diye konuştu.