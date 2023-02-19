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Lukaku'dan Atsu için duygusal paylaşım

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu için duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Giriş: 19.02.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
Lukaku'dan Atsu için duygusal paylaşım
AA

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için "Huzur içinde yat kardeşim" paylaşımında bulundu.

Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Tanrı'ya olan sevgin, çalışkanlığın, ailene ve çocuklarına duyduğun sevgi... Tanrı eşine ve çocuklarına güç kuvvet versin. Seni her zaman seveceğim." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi dün Adana'dan İstanbul'a getirilmişti. Atsu'nun cenazesinin ülkesi Gana'ya gönderileceği bildirildi.

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