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Haberler Dünya Kupası 2022 Luka Modric'ten tarihe başarı! Üç farklı 10 yıllık dilimde... - Dünya Kupası haberleri

Luka Modric, Fas karşısında tarihe geçti

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı Luka Modric, üç farklı 10 yıllık dilimde hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu

Giriş: 23.11.2022 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
Luka Modric'ten tarihe başarı! Üç farklı 10 yıllık dilimde... - Dünya Kupası haberleri

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son finalist Hırvatistan, F Grubu'ndaki ilk maçında Fas ile karşı karşıya gelirken Luka Modric de tarihe geçti.

Al Bayt Stadı'nda oynanan mücadeleye kaptan olarak ilk 11'de çıkan Modric, üç farklı 10 yıllık dilimde hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası oynayan ilk futbolcu oldu.

Hırvatistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 28 maçta süre alan Modric, 1 Mart 2006'da A Milli Takımı'na çıktı. A takımda 155 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 23 gol ve 25 asist kaydetti.

Modric, ülkesinde 7 kez sezonun oyuncusu seçilirken 2018'de Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

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