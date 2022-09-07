Luka Doncic'ten tarihi performans!

Son Avrupa Şampiyonu Slovenya, 2022 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın finalisti Fransa ile karşı karşıya gelirken mücadeleye Luka Doncic damga vurdu.

Slovenya'nın Fransa'yı yendiği maçta attığı 47 sayıyla takımını sırtlayan Luka Doncic, turnuva tarihinin bir maçta en fazla skor üreten ikinci sporcusu olarak tarihe geçti. Rekor, 1957 yılında bir maçta 63 sayı atan Belçikalı Eddy Terrace'a ait.

Karşılaşmada 39 dakika süre alan 23 yaşındaki Doncic, 47 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.