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Luka Doncic'ten tarihi imza

NBA'in Slovenyalı yıldızı Luka Doncic, takımıyla sözleşme yeniledi. Doncic, imzaladığı yeni sözleşmeyle 5 yılda 207 milyon dolar kazanacak

10.08.2021 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
Luka Doncic'ten tarihi imza

NBA'in yıldız ismi Luka Doncic, Dallas Mavericks ile sözleşme yeniledi. Dallas ekibinin yöneticileri transfer görüşmesi için Slovenya'nın Ljubljana'ya kentine gitmişti.

Görüşmeler kısa sürede sonuç verdi ve genç yıldız ile 5 yıllık kontrat imzaladı.

Luka Doncic yeni sözleşmeyle 5 yılda 207 milyon dolar kazanacak.

Bu anlaşma NBA tarihinde çaylak kontratlarının yenilenmesinde ulaşılan en yüksek rakam olarak tarihe geçti.

Bu arada Luka Doncic, sözleşmesinin yenilenmesi ilgili yaptığı açıklamada, "Hayallerim gerçek oldu" ifadesini kullandı.

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