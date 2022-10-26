Luka Doncic tarih yazdı

NBA'deki beşinci sezonuna giren yıldız oyuncu Luka Doncic yaptığı istatistiklerle tarihe geçti.

Dallas Maverick'in, New Orleans Pelicans'a 113-111 yenildiği maçta Luka Doncic 37 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Doncic, 3 maç üst üste 30+ sayıyla sezonu açan ilk Dallas oyuncusu oldu.

Doncic bu istatistiğin dışında NBA tarihinde de sezonun ilk 3 maçında toplam 100+ sayı 25+ ribaund ve 20+ asiste ulaşan ikinci oyuncu oldu.

Doncic'ten önce bu istatistiklere ulaşan oyuncu Russell Westbrook'tu.