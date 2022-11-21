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Haberler Basketbol

Luka Doncic, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda oynayacak

Slovenya Basketbol Federasyonu Başkanı Matej Erjavec, Luka Doncic'in 2023 Dünya Kupası'na katılacağını doğruladı

Giriş: 21.11.2022 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL
Luka Doncic, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda oynayacak
HABERTURK.COM

Slovenya'nın EuroBasket 2022'de Polonya'ya elenmesinin ardından, ülkenin milli takımı geçtiğimiz hafta 2023 FIBA Dünya Kupası elemelerini geçerek turnuvada yarışmaya hak kazandı.

Yıldız oyuncu Luka Doncic ise kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacak. Slovenya Basketbol Federasyonu Başkanı Matej Erjavec, ''Luka, Almanya ile oynadığımız maçtan bir dakika sonra, şampiyonaya gideceğimiz kesinleştiğinde katılacağını doğruladı. Luka sağlıklıysa, korkmaya gerek yok'' dedi.

Doncic, EuroBasket 2022'de maç başına 26 sayı, 7,7 ribaund, 6,6 asist ve 2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

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