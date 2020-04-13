Luiz Gustavo'ya teklif var

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Gustavo'ya sürpriz bir talip çıktı. Brezilyalı oyuncu için Lyon devreye girdi. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi. Fenerbahçe ise astronomik teklif gelmedikçe Gustavo’yu satmayı düşünmüyor.

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