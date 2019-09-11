11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Brezilyalı yıldız Luis Gustavo açıklamalarda bulundu.
Karakterinden bahseden Gustavo, “Olduğum gibi biriyim, zorluklardan asla kaçmam. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Savaşçı kimliğim ailemden geliyor. Kendimi hatırladığım günden bu yana bağımsız ve kendi ayakları üzerinde duran bir birey olmak istedim. Ailemden ayrıldıktan ve annemi kaybettik sonra olgunlaştığımı söyleyebilirim. Her zaman iki seçeneğim olduğunu biliyordum. Ya pes edeceğim ya da içinde bulunduğum durumu göğüsleyeceğim” diye konuştu.
Oynadığı takımlarda taraftarlar tarafından özel ilgi görmesini değerlendiren Sambacı orta saha, “Taraftarların ilgisi alabileceğiniz bir şey değil, sahadaki mücadeleniz ile bunu hak edersiniz. Hayat felsefem, hak etmediğim bir şeye sahip olmamaktır. Elde ettiğim şeyi hak etmek için çalışıyorum. O sebeple de sahada elimden gelinin en iyisini gösteriyorum. Bu benim için çok önemli. Kulübün ve taraftarların bana olan inancının karşılığını vermek için sahada mücadele eden biriyim” dedi.
Futboldaki motivasyonunu yüksek seviyede tutmak konusunda “Zor veya ilk defa karşılaştığım durumlar karşısında öncelikle büyük resme bakarım ve beni ilgilendiren önceliklerin farkına varırım. Mutlu olmak için de motivasyonumu her daim üst seviyede tutarım” diye konuşan Luiz Gustavo idollerini şöyle sıraladı:
“Sanırım Bebeto ilk idolümdü. Futbola ilk başladığımda oldukça kısaydım. Romario gibi diyebilirim. Profesyonel olduktan sonra ise Ronaldo diyebilirim. Yaşadığı sakatlıklara rağmen her zaman üst seviyede oynamak için geri döndü. Bu mücadelesini ve felsefesine hep saygı duydum. Futbola ilk başladığımda forvettim. Yaşım ilerledikçe geride oynadım. Kısayken daha hızlıydım, o sebeple ileride oynuyordum. Orta sahanın kendim için daha uygun olduğunu fark ettim ve pozisyonumda kalmak için sahaya en iyisini göstermek için çıktım”
Luiz Gustavo, yeni takımı Fenerbahçe ile ilgili ise şunları söyledi:
“Bu kulübün büyüklüğünün farkındayım. Fenerbahçe’de Gerson ile başlayan Alex ve Roberto Carlos gibi dünyaca ünlü isimlerin olduğu bir Brezilyalı geleneği var. Bunun bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Luiz Gustavo olarak Fenerbahçe’nin hedefleri doğrultusunda sahada mücadele edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kariyerim boyunca oynadığım takımlarda formayı hak etmek için hem antrenmanlarda hem de maçlarda elimden gelenin fazlasını gösterdim.
Fenerbahçe için de sahada geri adım atmadan, sarı-lacivertli renklerin başarısı için mücadele edeceğim.
Takımda lider karakterde pek çok oyuncu var. Genç isimler var. Hepimiz Fenerbahçe’nin hedefleri adına güzel bir karma oluşturuyoruz. Bu çok güzel, özel bir şey. Önümüzdeki dönemde çıkacağımız maçlarda karşılaşacağımız iyi kötü her şeyde sahip olduğumuz takım ruhu ve lider konumundaki isimlerin önemi daha da ortaya çıkacak. Deniz Türüç, Ozan Tufan, Vedat Muriqi’yi milli takımda takip ediyorum, çok başarılılar, onlar adına çok mutluyum.
Taraftarlarımızın transfer sürecinde beni ne kadar beklediğini, desteklediğini biliyorum. Onlar bizim en büyük gücümüz ve taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Önümüzde Alanya maçı var ve iyi başladığımız sezona aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bursa maçında ufak bir sakatlık yaşadım ama şu anda kendimi iyi hissediyorum.”
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