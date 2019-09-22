Sarı-lacivertli kulübün, transferin son günlerinde Marsilya’dan renklerine bağladığı Luiz Gustavo, dün Kadıköy’de taraftarı önünde ilk kez forma giydi.

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 11 başlayan ve dün de Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından formayı alan Gustavo, 90 dakika sahada kalırken gösterdiği mücadeleyle de hem teknik ekibin hem de taraftarının yüzünü güldürdü.

Sahada 114 kez en çok topla buluşan isim olan Gustavo, yüzde 97’lik pas oranıyla mücadele etti. Maç boyunca 9 kez ikili mücadeleye giren 32 yaşındaki yıldız oyuncu kazandığı bu mücadelenin 7’sinde de kazanan taraf oldu.

Maç boyunca savunmada başarılı bir performans sergileyen Gustavo, takımının hücum organizasyonlarında da yer aldı. Brezilyalı oyuncu maç boyunca 2 kere rakip kaleyi şutlarıyla yokladı.