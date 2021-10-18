Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan'ın yönettiği maç ve sonrasında yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kendilerine karşı çok gergin ve stresli bir hakem yönetimi yaşadıklarını belirten Gustavo, "Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi... Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım" diye konuştu.
"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRÜYORUM"
Kariyerinde bir ilki yaşadığını dile getiren Gustavo, "Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım. Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız. Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim. Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü" ifadelerini kullandı.
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