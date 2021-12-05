Luiz Gustavo 36 gün sonra 11’de

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo formasına kavuştu. Ligin 11. haftasında Konyaspor mücadelesinde sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncu, 36 gün takımından uzak kalmış ve 5 maç kaçırmıştı. Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha, Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından Çaykur Rizespor mücadelesinde 11’de görevlendirildi.

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