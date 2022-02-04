Luiz Adriano ilk antrenmanına çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyaspor'un yeni transferi 35 yaşındaki Brezilyalı forvet Luiz Adriano da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.