Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor Luiz Adriano transferini açıkladı.

Akdeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Brezilyalı golcünün tanıtımında "Kar yağmaz dediler. Yağdı! Forvet gelmez dediler. Geldi!" ifadeleri kullanıldı.

Tanıtım videosunda konuşan Luiz Adriano, "Olmaz denileni gerçekleştirmek için buradayım" mesajını verdi.

Öte yandan yapılan duyuruda 34 yaşındaki golcünün 70 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Kariyerinde 491 forma giyen Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.

Antalyaspor daha önce Admir Mehmedi, Fernando Lucas Martins ve Alassane Ndao'yu transfer etmişti.