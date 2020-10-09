Barcelona'da bu yaz yaşanan kabuk değişikliği gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Uruguay'ın Şili'yi 2-1 yendiği maçın ardından soruları yanıtlayan Luis Suarez, Atletico Madrid'e imzasını ve Messi ile ilişkisi hakkında konuştu.

Atletico Madrid'de olmanın kendisini nasıl hissettirdiği ile alakalı soruya Uruguaylı golcü, "Ailem beni mutlu görmek istedi. Barcelona'da takımdan ayrı çalışmak gibi garip şeyler yaşadım. Çünkü maç kadrosunda düşünülmüyordum. Bu tür şeyler beni üzdü ve ailem benim etkilediğimi gördü. Bu yüzden beni yeni fırsatlardan yararlanmaya teşvik ettiler. Atletico beni aramaya geldiğinde bir an bile tereddüt etmedim. Belki çeşitli temalara alışmam gerekiyor ama şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kulüple ayrılığı sonrası Messi'nin yaklaşımı hakkında da konuşan Luis Suarez, "Messi'nin sözlerine şaşırmadım, çünkü onu çok iyi tanıyorum. Hissettiği acıyı benim kadar biliyordum. Messi benim kulüpten atıldığımı hissetti. Başka şeyler de vardı. 6 uzun yıl beraberdik ve bu durum onu da rahatsız etti. Onu bir arkadaş olarak görüyorum ve ne kadar acı çektiğimizi biliyor" dedi.

Lionel Messi, arkadaşı Luis Suarez'in takımdan gönderilişi ile ilgili, "Kulüp tarihinin en önemli futbolcularından birisisin. Bu şekilde ayrılmaya layık değildin. Ama gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor" ifadelerini kullanmıştı.