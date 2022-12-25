Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Dünya Futbolu

Luis Suarez'in yeni durağı şaşırttı

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez'in yeni durağı belli oluyor! 2022 Dünya Kupası'na ülkesi ekiplerinden Nacional'de hazırlanan yıldız futbolcu, Gremio ile iki yıllık anlaşma sağladı

Giriş: 25.12.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Luis Suarez'in yeni durağı şaşırttı
HABERTURK.COM

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra futbola başladığı kulüp olan Nacional'e dönen ve şampiyonluk yaşadıktan sonra ayrılma kararı alan Luis Suarez'in yeni adresi şaşırttı!

Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, kısa bir süre önce Uruguay'dan ayrılan Luis Suarez, şimdi iki yıllık bir anlaşmaya imza atmak için Brezilya ekibi Gremio'ya gidiyor.

Altyapısından yetiştiği Nacional'den 2006 senesinde ayrılan yıldız futbolcu, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giymişti.

Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 132 karşılaşmada 68 gole imza attı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı çocuk öldü
Ankara'da sele karşı 201 noktada çalışma
Ankara'da sele karşı 201 noktada çalışma
Putin'den Ukrayna'ya müzakere suçlaması
Putin'den Ukrayna'ya müzakere suçlaması
Selçuklu'nun
Selçuklu'nun "Atık Kumbaram" projesine ödül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.