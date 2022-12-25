Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra futbola başladığı kulüp olan Nacional'e dönen ve şampiyonluk yaşadıktan sonra ayrılma kararı alan Luis Suarez'in yeni adresi şaşırttı!

Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, kısa bir süre önce Uruguay'dan ayrılan Luis Suarez, şimdi iki yıllık bir anlaşmaya imza atmak için Brezilya ekibi Gremio'ya gidiyor.