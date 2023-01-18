Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Dünya Futbolu

Luis Suarez ilk maçında hat-trick yaptı

Brezilya ekibi Gremio’ya transfer olan Luis Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı.

Giriş: 18.01.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Luis Suarez ilk maçında hat-trick yaptı
İHA

Ara transfer döneminde Brezilya ekibi Gremio’ya transfer olan Luis Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 38 dakikada hat-trick yaptı.

Tecrübeli futbolcu, Gremio’nun Sao Luiz karşısında 4-1 kazandığı Recopa Gaucha maçında 3 gol kaydetti.

Kariyerinde Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Luis Suarez, son olarak altyapısından yetiştiği ülkesinin takımı Club Nacional’de oynamıştı.

Suarez, Uruguay Milli Takımı ile Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda 3 maçta 148 dakika süre alarak 1 asistlik performans sergilemişti.

35 yaşındaki oyuncu, 2024 yılına kadar Gremio ile sözleşme imzalamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Et taşıyoruz" dedikleri kamyondan göçmenler çıktı!
Bedelli askerlik yerleri nerelerde?
Bedelli askerlik yerleri nerelerde?
Andrew Tate vakası: İnternette kadın düşmanlığı neden popüler?
Andrew Tate vakası: İnternette kadın düşmanlığı neden popüler?
Polis kılığına giren soygunculardan 'kara para' oyunu!
Polis kılığına giren soygunculardan 'kara para' oyunu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.