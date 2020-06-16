Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi.

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