Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Luis Alberto'dan Mourinho'ya küfür!

Lazio'nun İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Roma'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından İspanyol futbolcu Luis Alberto'nun Portekizli teknik direktör Jose Mourinho aleyhine söylediği sözler tepki çekti.

Giriş: 20.03.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
Luis Alberto'dan Mourinho'ya küfür!
HABERTURK.COM

Lazio'nun Roma'yı 1-0 yendiği İtalya derbisinin ardından Luis Alberto ve Alessio Romagnoli'nin sözleri dünya basınında olay yarattı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef alan Luis Alberto, "Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar" dedi.

"Her derbiden önce çok konuşuyorlar" diyen Lazio'nun tecrübeli oyuncusu, "Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Romagnoli: "Roma'dan daha iyiyiz!"

Lazio'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Romagnoli ise "Nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorduk. Biz Roma'dan daha iyiyiz, daha kaliteliyiz. Kazanmak önemliydi, gol yemeden kazanmak ise çok özeldi" değerlendirmesini yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
En iyi ‘DC Evreni’ filmleri
En iyi ‘DC Evreni’ filmleri
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Moskova'da
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Moskova'da
Kalp hastaları prostat ameliyatından korkmalı mı?
Kalp hastaları prostat ameliyatından korkmalı mı?
Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılmama kararı
Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılmama kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.