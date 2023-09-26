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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Lugano hırsızı etkisiz hale getirdi - Spor haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Lugano hırsızı etkisiz hale getirdi

        Eski Fenerbahçeli Diego Lugano, Copa Do Brasil finalinde telefonunu çalmak isteyen hırsızı etkisiz hale getirdi! İşte o anlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:38
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        Lugano hırsızı etkisiz hale getirdi
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        Copa Do Brasil finalinde Flamengo ile karşılaşan ve rakibini mağlup etmeyi başaran Sao Paulo, tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Geçmişte Fenerbahçe'nin de formasını giyen Diego Lugano, mücadeleyi takip etmek için Cicero Pompeu de Toledo Stadyumu'nda bulunan isimlerden biri oldu.

        Maçı takip etmek için alanda bulunan Lugano'nun başına ilginç bir olay da geldi. Bir taraftar, Sao Paulo'nun kupayı kazanması sonrasında taraftarlar ile kutlamalara katılan Diego Lugano'nun telefonunu çalmaya çalıştı.

        Lugano hırsıza hızlı bir şekilde müdahale ederken, telefonunu da geri aldı. Lugano'nun müdahalesi sonrasında diğer taraftarların da olaya dahil olmasıyla birlikte arbede kısa bir süre daha devam etti.

        Hırsız, arbede sonrasında ise polise teslim edildi.

        İşte o anlar:

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