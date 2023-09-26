Lugano hırsızı etkisiz hale getirdi

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Copa Do Brasil finalinde Flamengo ile karşılaşan ve rakibini mağlup etmeyi başaran Sao Paulo, tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Geçmişte Fenerbahçe'nin de formasını giyen Diego Lugano, mücadeleyi takip etmek için Cicero Pompeu de Toledo Stadyumu'nda bulunan isimlerden biri oldu.

Maçı takip etmek için alanda bulunan Lugano'nun başına ilginç bir olay da geldi. Bir taraftar, Sao Paulo'nun kupayı kazanması sonrasında taraftarlar ile kutlamalara katılan Diego Lugano'nun telefonunu çalmaya çalıştı.

Lugano hırsıza hızlı bir şekilde müdahale ederken, telefonunu da geri aldı. Lugano'nun müdahalesi sonrasında diğer taraftarların da olaya dahil olmasıyla birlikte arbede kısa bir süre daha devam etti.

Hırsız, arbede sonrasında ise polise teslim edildi.

İşte o anlar:

🇧🇷 Un hincha de São Paulo le robó el celular al Uruguayo Diego Lugano 🇺🇾, ídolo del club durante los festejos por la Copa Do Brasil, los demás hinchas lo agarraron y lo cagaron a palos junto a Lugano y el ladrón luego fue detenido por la policía pic.twitter.com/ooyqrfwjf6 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) September 25, 2023