Lugano - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, ilk resmi maçına çıkıyor. Zorlu mücadelenin hakemi Tiago Martins olurken, Lugano - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...