Lugano- Beşiktaş maçına sayılı günler kaldı. Yeni sezonda Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız isimleri kadrosuna katan siyah- beyazlılar, Lugano engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Sezon başında Hollanda'lı antrenör Van Bronckhorst ile ilk maçına çıkan kara- kartal ezeli rakibi Galatasaray'ı saf dışı bırakarak kupaya uzanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ligdeki ilk maçında Samsunspor'u da yenen Beşiktaş'ta gözler Lugano maçına çevrildi. Peki, Lugano- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...