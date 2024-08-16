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        Haberler Bilgi Spor Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play off turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play off turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Lugano- Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sezonu altıncı sıradan tamamlayan siyah- beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sebebiyle UEFA Avrupa Kupası play- off turu şansı yakaladı. Öte yandan İsviçre ekibi Lugano, dün oynanan maçta rakibi Partizan'ı saf dışı bırakarak temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi oldu. Peki, Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:33
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        • 1

          Lugano- Beşiktaş maçına sayılı günler kaldı. Yeni sezonda Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız isimleri kadrosuna katan siyah- beyazlılar, Lugano engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Sezon başında Hollanda'lı antrenör Van Bronckhorst ile ilk maçına çıkan kara- kartal ezeli rakibi Galatasaray'ı saf dışı bırakarak kupaya uzanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ligdeki ilk maçında Samsunspor'u da yenen Beşiktaş'ta gözler Lugano maçına çevrildi. Peki, Lugano- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı 22 Ağustos Perşembe günü 21.30'da başlayacak.

        • 3

          LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Lugano- Beşiktaş mücadelesine yönelik henüz resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

        • 4

          BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU!

          Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.

          Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

          Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        • 5

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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