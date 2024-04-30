Lufthansa'dan 734 milyon Euro zarar

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Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yılın 1. çeyreğinde grevlerin etkisiyle 734 milyon Euro net zarar açıkladı.

Lufthansa Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin geçen yılın 1. çeyreğinde düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) zararı 273 milyon Euro iken bu yılın aynı döneminde 849 milyon Euro oldu.

Lufthansa Grubu, çalışanları için daha yüksek ücretler kabul etmesinin ve grevler nedeniyle iptallerden kaynaklanan kesintilerin oluşturduğu maliyetlerle bu yılın ilk üç ayında 350 milyon Euro harcama yapmak zorunda kaldı.

Böylece Alman şirketin ilk çeyrekte net zararı 734 milyon Euro ya, hisse başına zararı ise 0,61 Euro ya ulaştı. Lufthansa, geçen yılın ilk çeyreğinde 467 milyon Euro net zarar açıklamış, bu dönemde hisse başına zarar ise 0,39 Euro düzeyinde gerçekleşmişti. REKLAM Grubun gelirleri ise ilk çeyrekte geçen yılki 7,02 milyar Euro düzeyinden yüzde 5 artışla 7,39 milyar Euro ya yükseldi. Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa, söz konusu dönemde 24 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Geçen yılın aynı çeyreğinde 22 milyon yolcu taşınmıştı.

Lufthansa, ilk çeyrekteki grevlerin etkisinin ardından güçlü bir yaz sezonu beklerken, tasarruf yoluyla maliyetleri sabit tutmayı hedefliyor. Lufthansa Grubu, bu yılki FAVÖK'ünün yine de bir önceki yılın altında kalacağını öngörüyor.