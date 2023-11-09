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        Haberler Spor Futbol Ludogorets - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle! Exxen TV Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl, nereden izlenir? - Futbol Haberleri

        Ludogorets - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçı kapsamında Ludogorets ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da Ludogorets'e karşı oynanan ilk maçı 3-1 kazanan sarı lacivertliler Bulgaristan temsilcisini yenmesi durumunda gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler Ludogorets - Fenerbahçe maçının hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı araştırmaya başladı. İşte Ludogorets - Fenerbahçe maçı maçı canlı yayın takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 19:34 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:34
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        • 1

          Ludogorets - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe, galibiyet için sahaya çıkıyor. 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak Ludogorets - Fenerbahçe maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Ludogorets - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak?" İşte Ludogorets - Fenerbahçe maçı canlı izleme sayfası...

        • 2

          LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ludogorets Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Ligi H Grubu 4. maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak

        • 3

          LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Konferans Ligi H Grubu Ludogorets Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

          LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

          https://www.exxen.com/tr

        • 4

          UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

          1- Fenerbahçe / 9 Puan

          2- Nordsjaelland / 6 Puan

          3- Ludogorets / 3 Puan

          4- Spartak Trnava / 0 Puan

          FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

          9 Kasım Perşembe

          Ludogorets-Fenerbahçe/23.00

          30 Kasım Perşembe

          Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00

          14 Aralık Perşembe

          Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45

        • 5

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

          İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Akçicek, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Dusan Tadic, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Michy Batshuayi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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