Ludogorets - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe, galibiyet için sahaya çıkıyor. 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak Ludogorets - Fenerbahçe maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Ludogorets - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak?" İşte Ludogorets - Fenerbahçe maçı canlı izleme sayfası...