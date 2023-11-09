Ludogorets - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçı kapsamında Ludogorets ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da Ludogorets'e karşı oynanan ilk maçı 3-1 kazanan sarı lacivertliler Bulgaristan temsilcisini yenmesi durumunda gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler Ludogorets - Fenerbahçe maçının hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı araştırmaya başladı. İşte Ludogorets - Fenerbahçe maçı maçı canlı yayın takip ekranı...
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Ludogorets - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe, galibiyet için sahaya çıkıyor. 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak Ludogorets - Fenerbahçe maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Ludogorets - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi canlı yayınlanacak?" İşte Ludogorets - Fenerbahçe maçı canlı izleme sayfası...
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LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ludogorets Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Ligi H Grubu 4. maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak
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LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konferans Ligi H Grubu Ludogorets Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
https://www.exxen.com/tr
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UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 9 Puan
2- Nordsjaelland / 6 Puan
3- Ludogorets / 3 Puan
4- Spartak Trnava / 0 Puan
FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
9 Kasım Perşembe
Ludogorets-Fenerbahçe/23.00
30 Kasım Perşembe
Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00
14 Aralık Perşembe
Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Akçicek, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Dusan Tadic, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Michy Batshuayi