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Lucy Mecklenburgh: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu! - Magazin haberleri

Lucy Mecklenburgh: Bebeğim karyolasında mosmor olmuştu!

İngiliz TV yıldızı Lucy Mecklenburgh, 18 aylık oğlu Roman'ın bir haftadır hastanede yaşam savaşı verdiğini açıkladı. Bebeğini karyolasında mosmor bir şekilde bulduğunu açıklayan Mecklenburgh, yaşadığı zor günleri takipçilerine anlattı

17.09.2021 - 13:07 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Televizyon şovlarıyla tanınan Lucy Mecklenburgh, 2017 yılında İngiliz aktör Ryan Thomas ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl nisan ayında Roman adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan çift, hayatının en büyük kabusunu yaşadı.

  • "OĞLUM SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI"

    Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Mecklenburgh, 18 aylık oğlunu geçtiğimiz hafta karyolasında mosmor bir şekilde bulduğunu ve apar topar hastaneye götürdüğünü açıkladı. 30 yaşındaki İngiliz yıldız, daha sonra oğlunun solunum cihazına bağlandığını ve bir hafta boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini anlattı.

  • SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

    Minik bebeğin bu bir haftanın sonunda hastaneden çıkarıldığını, şu an evde ve sağlığının da yerinde olduğunu belirten Mecklenburg, oğlunun hayata tutunmasında emeği geçen tüm sağlık personeline de teşekkür etti. Ünlü isim, yaşadığı bu dehşet verici olayın ardından diğer çocuk hastalara ve onların ailelerine destek vermek için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.

  • "OĞLUM YENİDEN KOLLARIMIN ARASINDA"

    Lucy Mecklenburg, Roman'ın ailesi olarak yaşadıklarından sonra asla tam olarak iyileşemeyeceklerini belirterek, oğlunun yeniden yuvasında ve kollarının arasında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

  • "HAYATIMIZIN EN KORKUNÇ DÖNEMİYDİ"

    Ölümün kıyısından dönen minik Roman'ın babası oyuncu Ryan Thomas da sosyal medya hesabından konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Hastanede Roman'a sarılırken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Thomas, "Yoğun bakımda bir hafta geçirdikten sonra minik oğlumuzun tekrar evde olmasından dolayı duyduğumuz minnettarlığı anlamaya kelimeler yetmez." diye yazdı. Anne- baba olarak hayatlarının en korkunç dönemini yaşadıklarını dile getiren ünlü aktör de tıpkı eşi gibi Roman için seferber olan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

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