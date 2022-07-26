Lucescu'dan seyirci vurgusu

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Karşılaşmanın yapılacağı Ülker Stadı'nda maç önü toplantısında soruları yanıtlayan Lucescu, yarınki maçla alakalı ne düşündüğü sorusuna karşılık, şunları söyledi:

"Tabii ki biz bu dönemde çok fazla transfer gerçekleştiremedik, hatta oyuncular kaybettik. Ama Fenerbahçe, birçok oyuncu aldı. Aynı zamanda biz bir hazırlık gerçekleştiremedik, çünkü Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya gelmemiz gerekti. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri mevcut ve bu hazırlığı yaptı. Bir taraftan yarın muazzam bir seyirci desteği olacak Fenerbahçe'nin arkasında ama bizi, sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Çünkü erkekler şu anda bir savaşta bulunuyor. Tüm bunları düşündüğümüz zaman elbette Fenerbahçe ile bizim içinde bulunduğumuz durum birbirinden farklı ama futbol, tabii ki buna bakmıyorum, futbol sahadaki oyunla neticeleniyor. O yüzden yarın elimizden geldiğince bu müsabakada başarı elde etmek için hazırlıklarımızı tamamladık."

"FAULLER TABİİ Kİ OLACAK, BU BİRAZ TAKTİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a basın toplantısında ilk maçta rakiplerinin 30 faul yapmasıyla ilgili soru sorulduğu ve Portekizli çalıştırıcının "İsterlerse 50 faul yapsınlar, ofansif anlamda onlardan daha iyiyiz." dediği hatırlatılan, buna yorumunun ne olacağı sorulan Lucescu, "Şunu söyleyebilirim, bir kere fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik, bunu abartmaya gerek yok. Sekiz aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Bir taraftan Fenerbahçe'nin de transferleri ve hazırlığı var. Dolayısıyla dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Tabii ki adil bir oyun oynanması önemli. Önceki müsabakada kontrol... Biz de kontrataklarla sonuca ulaşmaya çalıştık. Nihayetinde sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun oynanması. Hakemler biraz durumu abartabiliyor, o kadar faul vesaire bir durum yoktu aslında, bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Lucescu, başka bir muhabirin soru sormasından önce de "Provokatif sorular olmasın. Burada en önemli olan fair play." diye uyardı.

"JESUS ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLECEKTİR"

Bir basın mensubunun, "Ukraynalı taraftarları düşünürsek, söylediğiniz iki faktör (Kazanmaya geldik ve 8 aydır oynamıyoruz), sizce izleyiciler açısından nasıl karşılık bulacak?" sorusunu yanıtlayan 76 yaşındaki teknik adam, Jesus'un çok iyi ve tecrübeli bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Ve onun, bu maçı kazanacağını doğrudan varsayarak hafife alacağını düşünmüyorum. Geniş bir ekibi olsa da zor bir maç olacağını bilecektir." diye konuştu.

İki takım açısından da ön elemeler noktasında en zor maça çıkıldığına dikkati çeken Lucescu, "Ve bir taraftan da oyuncuların Fenerbahçe adına çok iyi hazırlandığını söyleyebiliriz. Bizim açımızdan oldukça zor bir maç olacak. Çünkü koşulları düşündüğünüz zaman, aslında Ukraynalı futbolcularla oynamanın yanı sıra akademiden gelen futbolcularla da bir başarı elde etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe ise diğer taraftan oldukça iyi transferler yaptı. Türkiye ligine yönelik de transfer yaptılar. Baktığımız zaman çok iyi dripling yapabilen, pas yapabilen futbolculara sahip. Fenerbahçe'nin oldukça yetenekli futbolcuları var. En nihayetinde iyi bir müsabakanın planlandığını ve Fenerbahçe'nin maçı domine etmeye çalışacağını biliyoruz. Ama bizim de umudumuz, maçın müsabaka sırasında dengeye oturması ve en sonunda kazanan taraf olmamız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN FUTBOL HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Mircea Lucescu, "Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'da başarılarınız oldu, Türkiye'ye geri geldiniz, düşünceleriniz nedir?" sorusunu da şu sözlerle yanıtladı:

"Tabii benim futbol deneyimim ve hocalık geçmişime bakarsanız, burada hem Galatasaray hem Beşiktaş'ta en önemli deneyimleri kazandığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye'nin futbol hayatımda çok önemli bir yeri var. Bunu hem Galatasaray hem Beşiktaş hem milli takım için söyleyebilirim. Buradaki taraftarlara çok saygı duyuyorum, onları takdir ediyorum. İstanbul'a ne zaman gelirsem geleyim iyi hissediyorum. Sokaklar, dükkanlar nereye gitsem Türkiye benim için her zaman güzel bir ülke."

Toplantıya katılan Dinamo Kievli futbolcu Oleksandr Karavaev ise ilk maçla ilgili, "Baktığınız zaman bence sonuç iyi." dedi.

Karavaev, İstanbul'da çok iyi bir takım ve taraftara karşı oynayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli bazı yöneticiler de tribünde yer aldı.

Çalışma sırasında sahanın kenarına geçen Ali Koç, Mircea Lucescu ile bir süre sohbet etti. İkili, birbirlerine sarıldı.