A Milli Takımın eski teknik direktörü, "Hakan Çalhanoğlu, Almanya'da da sürekli forma giydi, tecrübeli bir futbolcu ve henüz yaşı genç. Napoli'de başarılı olacağına inanıyorum. Hakan için hava değişikliğinin zamanı geldi" dedi.

İtalya'da Brescia ve Inter'i çalıştıran 74 yaşındaki teknik adam, Merih Demiral için ise "O, harika bir profesyonel, Juventus'ta çok şey öğrendi ve deneyimli birçok oyuncudan öğrenmeye de devam edecek" ifadesini kullandı.

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder hakkında da değerlendirmeler yapan Lucescu,"Cengiz kaliteli bir futbolcu ancak ona birilerinin doğru yolu göstermesi lazım. En iyilerden biri olması zaman alacak ama bunu başaracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Lille'de görev yapan Mehmet Zeki Çelik'i 1. Lig'de oynarken milli takıma aldığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Genç bir futbolcu ve harika bir geleceği var. Önümüzdeki yıllarda İtalya'ya gelirse çok başarılı olacaktır" dedi.