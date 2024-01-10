Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: 5 saat görüştüm reddettim

Beşiktaş'ın Fernando Santos'tan önce gündeminde olan Mircea Lucescu, Romanya'da Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptıkları toplantının detaylarını ülke basınına anlattı:

"5 saat konuştuk. Onlara takımda ne gibi hatalar yapıldığını anlattım. Tecrübelerimden yola çıkarak tavsiyelerde bulundum. Fikirlerimi çok net bir şekilde sundum. Sezon ortasında takımın başına geçilmez.

Ancak önümüzdeki yıl lige başlamam söz konusuysa buna katılacaktım. Teklifleri, 6 ay boyunca Beşiktaş'ı yönetmem, sonrasında anlaşabilirsek devam etmemiz yönündeydi. Deneyimim beni Beşiktaş'ın teklifini reddetmeye yöneltti ki bu benim yaşımdaki her hocanın kabul edeceği bir teklifti. Lyon'u da reddettim. Sezonun ortasında bir takımı devralma riskini kim alır?"