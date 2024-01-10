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        Haberler Spor Futbol Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: 5 saat görüştüm reddettim - Futbol Haberleri

        Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: 5 saat görüştüm reddettim

        Beşiktaş'ın teklif yaptığı Lucescu "5 saatlik bir görüşme oldu. Teklifleri, 6 ay boyunca Beşiktaş'ı yönetmemdi. Tavsiyeler sundum ama kabul etmedim" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:51
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        5 saat görüştüm reddettim
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        Beşiktaş'ın Fernando Santos'tan önce gündeminde olan Mircea Lucescu, Romanya'da Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptıkları toplantının detaylarını ülke basınına anlattı:

        "5 saat konuştuk. Onlara takımda ne gibi hatalar yapıldığını anlattım. Tecrübelerimden yola çıkarak tavsiyelerde bulundum. Fikirlerimi çok net bir şekilde sundum. Sezon ortasında takımın başına geçilmez.

        Ancak önümüzdeki yıl lige başlamam söz konusuysa buna katılacaktım. Teklifleri, 6 ay boyunca Beşiktaş'ı yönetmem, sonrasında anlaşabilirsek devam etmemiz yönündeydi. Deneyimim beni Beşiktaş'ın teklifini reddetmeye yöneltti ki bu benim yaşımdaki her hocanın kabul edeceği bir teklifti. Lyon'u da reddettim. Sezonun ortasında bir takımı devralma riskini kim alır?"

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