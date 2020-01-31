Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul Bebek'teki Lucca isimli ünlü mekanda 8 Ocak'ta yaşandığı iddia edilen cinsel saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianamede kadın çalışana cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen mekanın müdürü A.İ.’nin “basit cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

Olay gecesi müşteki R.İ.’nin personel tuvaletine yöneldiği, burada şüpheli A.İ.’yi görünce müşteri tuvaletine gittiği öne sürüldü. R.İ.’nin lavaboya girerek kapıyı kilitlediği, bu sırada kapının şüpheli tarafından zorlandığı iddia edildi. Olaya ilişkin ayrıntıların yer aldığı iddianamede, iş yerinin güvenlik kameralarından sorumlu firmanın sahibinin de ifadesinin alındığı yazıldı. Buna göre olayın yaşandığı belirtilen tuvalet girişini gösteren kameraların 6-14 Ocak tarihleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapamadığı tespit edildi.

22.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcılık, A.İ. hakkında “basit cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 9 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasını talep etmiş, şüpheli A.İ.'nin ise suçlamaları kabul etmeyerek R.İ.'yi iş disiplinine uymadığı gerekçesiyle birkaç kez uyardığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söylediği belirtilmiş.