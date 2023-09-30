Lucas Torreira'ya İspanya'dan sürpriz talip!
Galatasaray'da gösterdiği istikrarlı performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Lucas Torreira'ya bu kez İspanya'dan talip çıktı!
Giriş: 30.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:30
- 1
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı.
- 2
İspanyol basınında yer alan habere göre, Celta Vigo'nun Uruguaylı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
- 3
Celta Vigo'nun Torreira'yı öncelikli hedef olarak belirlediği ve ara transfer döneinde görüşmelerin başlamasının beklendiği ifade edildi.
-
- 4
27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce de İtalyan ekipleriyle anılmıştı.