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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira'ya İspanya'dan sürpriz talip! - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira'ya İspanya'dan sürpriz talip!

        Galatasaray'da gösterdiği istikrarlı performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Lucas Torreira'ya bu kez İspanya'dan talip çıktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:30
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          Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı.

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          İspanyol basınında yer alan habere göre, Celta Vigo'nun Uruguaylı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

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          Celta Vigo'nun Torreira'yı öncelikli hedef olarak belirlediği ve ara transfer döneinde görüşmelerin başlamasının beklendiği ifade edildi.

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          27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce de İtalyan ekipleriyle anılmıştı.

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