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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira: Tüm ekiple beraber aile gibiyiz - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira: Tüm ekiple beraber aile gibiyiz

        Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, 2-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm ekiple beraber aile gibiyiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 21:34 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:34
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        "Aile gibiyiz"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.

        "TÜM EKİPLE BERABER AİLE GİBİYİZ"

        Torreira yaptığı açıklamada, "Doğrusu zorlandık. Çok zor bir maç oldu. Rakip de zor bir oyun oynanıyordu. Rakip ikinci topların peşinden koşuyordu. Uzun oyuncualrdan oluşuyorlar. Hava da soğuktu. Bu takım, dostlukla, takımdaşlıkla, Florya'da çalışanlarla, tüm ekiple beraber bir aile gibiyiz. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes her şeyini veriyor." dedi.

        "KUPADA DA DEVAM ETMELİYİZ"

        Uruguaylı futbolcu ayrıca, "Devam etmemiz gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Gelişmeye de açık olmamız lazım. Bu ligde her maç zor. Konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da devam etmeliyiz, iki senedir eleniyoruz. Taraftarımızı da mutlu etmeliyiz, zaten görevimiz bu." ifadelerini kullandı.

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