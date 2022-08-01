Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından orta sahaya bir takviye için harekete geçti. Ön libero için çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Arsenal ile resmi görüşmelere başladı.

İngiliz ekibi, 1 yıllık sözleşmesi kalan Lucas Torreira’yı bonservisi ile göndermeye sıcak bakıyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, 6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Londra ekibinin aklını çelmeyi başardı.

Arsenal’de yıllık 5.5 milyon Euro kazanan Uruguaylı orta saha en az 3 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi.

2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e yaklaşık 31 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.