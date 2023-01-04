Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda ikinci golü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti.
Mücadelenin 30. dakikasında sol kanattan Dries Mertens’in pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Fransız golcü, golden sonra anneannesi vefat eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için yedek kulübesinden onun formasını alıp tribünlere gösterdi.
"BUNU HİÇ UNUTMAYACAĞIM"
Lucas Torreira da Gomis'in gol sevincini sosyal medya hesaplarından paylaşırken duygu dolu bir açıklama yaptı. Uruguaylı futbolcu "Çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.