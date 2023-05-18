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Lucas Moura, Tottenham'dan ayrılıyor!

Uzun yıllardır Tottenham'da top koşturan Lucas Moura sezon sonunda serbest kalıyor. Londra ekibi yaptığı resmi açıklamada Lucas Moura'nın takımdan ayrılacağını duyurdu. Brezilyalı yıldızın adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyor

Giriş: 18.05.2023 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
Lucas Moura, Tottenham'dan ayrılıyor!
HABERTURK.COM

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Lucas Moura'nın geleceği netleşti.

Tottenham Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lucas Moura ile sözleşme imzalanmayacağı ve yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı açıklandı.

ADI FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA ANILIYOR

Kış transfer döneminden bu yana Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Lucas Moura ile başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok kulüp yakından ilgileniyor. Brezilyalı oyuncu durumunu ülkesi Brezilya'dan da birçok kulüp yakından takip ediyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla 17 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

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