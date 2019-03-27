27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez, Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'e transfer oldu.
Genç oyuncu Alman ekibiyle, Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalarken, eski kulübü Atletico Madrid'e ise 80 milyon Euro kazandırdı.
Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic, transfer hakkında konuştu. Salihamidzic, "Lucas Hernandez, dünya kupası kazanmış, dünyanın en iyi savunma oyuncalarından biri. Onu kadromuza kattığmız için çok mutluyum. Lucas hem merkezi savunmada hem de sol savunmada kullanılabilir. Buna ek olarak, Lucas Fransız oyuncu geleneğimize devam edecek ve ekibimizi güçlendirecektir." dedi.
Lucas Hernandez ise transferi hakkında; "Futbol kariyerimde bugün çok önemli bir gün. Bayern Münih, Avrupa ve dünyadaki en iyi kulüplerden biri. Gelecekte Bayern için tüm ünvanlara savaşabilmek guru duyucu bir onur. Geride bıraktığım zaman için yönetim, antrenörleri takım arkadaşlarım, taraftarlarım ve Atletico'ya teşekkür ederim. Atletico her zaman benim bir parçam olarak kalacak." sözlerini kullandı.
1996 yılında Marsilya'da doğan Lucas Hernández, 2007'den bu yana Atlético Madrid'de oynuyor, tüm genç takımlardan geçti ve 2014/15 sezonundan itibaren profesyonel arenada toplam 110 maça çıktı. Genç defans oyuncusu 2016'da Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı, 2018'de Avrupa Ligi şampiyonu oldu ve önceki kariyerini 2018 yazında Dünya Kupası'nı kazanarak taçlandırdı.
Lucas Hernandez, 80 milyon euroluk bonservis ücretiyle Bundesliga ve Bayern Münih tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.
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