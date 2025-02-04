Luca Banchi: Panathinaikos'a karşı da böyle yapmamız gerekecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Real Madrid'i 79-73 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Banchi, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, son çeyrekte harika savunma yaptıklarını belirterek, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bize güven kazandıracak bir galibiyet. Birbirimiz için savaştık. Real Madrid gibi takımlara karşı böyle oynayamazsanız galibiyet alamazsınız. Onları konfor alanlarından çıkardık. Her topa çok iyi şekilde atak ettik. Panathinaikos'a karşı da bu tip mücadele etmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

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Rakibin fiziksel gücüne karşılık verdiklerinin altını çizen Banchi, "Çok özel bir geceydi. Bunun için büyük bir enerji ortaya koymanız gerekiyor. Çok fazla asistimiz yoktu. Normal düzenlerimizin aksine izolasyon hücumlarımız vardı. İstatistik kağıdının açıklayacağı bir performans değildi. İlk defa maçın sonucunun asist ve 3 sayılık rakamlar belirlemedi." diye konuştu.

İtalyan çalıştırıcı, Shane Larkin'in yokluğuyla ilgili bir soruya ise "Oyuncularımız, Larkin'in bizim için ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz." yanıtını verdi.