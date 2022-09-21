UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında Lüksemburg yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Türkiye ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ile oyunculardan Lars Gerson, mücadelenin oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.
Henüz kadroya karar vermediğini söyleyen Luc Holtz, "Buna antrenmandan sorna karar vereceğim. Kafamda birkaç isim var. Türkiye çok iyi bir ekip. Çok iyi bir takım. Takım gibi hareket eden bir takım. Kadroyu oluşturmak için son akşam. Türkiye’nin nasıl bir kadro çıkaracağını düşünerek yarınki kadroyu oluşturmaya çalışacağım. Türkiye’yi iyi analiz ettik. İyi bir maç oynayabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye’nin kalitesinin farkındayız. Mental ve fizik olarak hazırlıklı geldik. Yarın akşam çok iyi bir hocaya karşı oynayacağız. Stefan Kuntz, başarılı bir geçmişe sahip bir hoca. Bu da ayrıca bizim için önemli bir unsur olacak. Zor bir takım. Hiç kolay bir maç olarak da görmedik. Puan almaya çalışacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Eksik yanlarını biliyoruz. Savunmaya çok önem vereceğiz. Ancak topla oynadığımız zamanlarda da kendi kalitemizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.
Türkiye'nin dikkat edilmesi gereken oyunculara sahip olduğunu ifade eden Holtz, "Hepsi ayrı ayrı kalitede. İlk maçta bize çok tehlikeli pozisyonlara giren Türk oyuncular oldu. Bunu iyi hatırlıyoruz. Güçlü yanlarını biliyoruz. Bunun farkındayız. Yarın akşamda buna göre önlemler almamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!