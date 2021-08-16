Lübnan'dan Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, 28 kişinin ölümüne ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan Akkar'daki patlamayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Yanıklar dolayısıyla durumları ağır olan 4 yaralının tedavisi için Türk makamları ile bağlantı kurduk." dedi.
Lübnanlı yaralıları almak üzere Türkiye'den gelen uçakta yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlar ile tıbbi malzeme yardımının da olduğunu aktaran Hasan, Türkiye'ye teşekkür etti.
Hasan, patlamada yaralananlar için ayrıca Kuveyt, Ürdün, Katar ve diğer bazı ülkelerin de yardım için taleplerini kabul ettiklerine işaret etti.
AA'nın haberine göre; eski Başbakan Hariri ise yaptığı yazılı açıklamada, Akkar'daki patlamanın ardından yapılan yardım çağrısına süratle icabet ettiği için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gönderdiği 4 yataklı ambulans uçak ile durumu ağır 4 yaralının Ankara'ya nakledildiğini belirtmişti.
Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.
Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.
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