Lübnanlı Şii alim Tufeyli: "Suudi Arabistan Müslüman Kardeşler'e saldırarak tüm İslam ümmetine saldırıyor"

Video paylaşım ağı Youtube hesabından paylaştığı "Suudi Arabistan'ın İhvan'a düşmanlığı ümmete düşmanlık ve Macron'a yağcılıktır" başlıklı Cuma hutbesinde "İhvan geniş kesimleri temsil ediyor ve onlara saldırmak, tüm Müslümanlara saldırmak demektir." ifadesini kullandı.
Kıdemli Alimler Konseyi'nden Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı.
Tufeyli ayrıca Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin açıklamasına şaşırdığını dile getirerek ve açıklamanın her açıdan din ve ahlak kapsamı dışında olduğunu söyledi.Tufeyli, Konsey'in yöneticiler hakkındaki açıklamasına ilişkin "Muhammed Mursi (İhvan mensubu) bir Veliyyül Emir (yönetici) değil miydi de siz ona saldırdınız?" sorusunu yöneltti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i kötüleyen her şeyi teşvik ettiğini söyleyen Tufeyli,"Avrupa'da, aşırılık yanlısı İslam başlığı altında atılan çığlıklar bize Haçlı Seferlerinin çığlıklarını hatırlatıyor. Dertleri aşırılık yanlısı olanlara değil İslam'a karşı bir savaştır. Muhammed bin Selman Avrupa'nın İslam'a karşı savaşını görmüyor mu?" dedi.
Fransada bir süre önce, ortaokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, bu yüzden velilerin tepkisini çektiği belirtilen öğretmenin ölümünün ardından Fransız polisi, ülke genelinde katile destek veren mesajlar yayımladıkları iddiasıyla Müslümanlar'a yönelik baskınlar başlatmıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olaya ilişkin konuşmasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.
- Azerbaycan'a tebrik, Erdoğan'a teşekkür
Lübnan'daki Hizbullah'ın eski genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, 10 Kasım'da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a ait Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasındaki rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da varılan anlaşma sebebiyle Tufeyli, "Mescid-i Aksa Selahaddin'i bekliyor. İyilikleri hiç kesilmeyen Allah'a hamdolsun. Allah'ın Azerbaycan'daki halkımızı esaretten kurtarmak için bir sebep yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.
Tufeyli, "Sevinç Azerbaycan'ın, darısı Filistin'e ve halkına olur inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
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