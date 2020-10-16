Lübnanlı Şii alim Tufeyli: "Mekke siyonistlerin ürünleri için pazar oluyor"

AA

Şeyh Tufeyli, memleketi Beka'daki beldede bugün verdiği cuma hutbesinde, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerini boykot girişimlerini ve İsrail'e yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

"Müslüman Türklerin ürünlerini engelliyor. Mekke Siyonistlerin ürünleri için pazar oluyor" başlığıyla YouTube hesabından yayın yapan Şeyh Tufeyli, Körfez'deki Arap ülkeleri ile İsrail arasında başlayan açılımların ardından Türkiye'nin ürünlerine boykotun gündeme geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan makamlarına hitaben, "Sizler düşman siyonistlere açtığınız kapılarınızı Müslümanlara kapatmaya mı gidiyorsunuz?" sorusunu yönelten Şeyh Tufeyli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşmazlığı olsa bile Türkiye'nin Erdoğan'dan ibaret olmadığına" dikkati çekti.

Şeyh Tufeyli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Müslüman bir halktan oluşuyor. Sizler Müslümanlara kapattığınız kapıları Yahudilere açıyorsunuz, bu çok kirli bir imajdır. Arap olsun veya olmasın dünyadaki tüm Müslümanları, Türkiye, Mısır, İran, Suudi Arabistan veya Pakistan gibi İslam ülkelerinin ürettiklerini tüketmeye davet ediyorum. Daha düşük kalitede olsa bile her Müslümanı, Türkiye veya diğer Müslüman ülkelerinin ürünlerini almaya çağırıyorum."

Müslüman bireyden, dindaşlarının ürünlerini tüketmekten başka bir şey istenmediğini ifade eden Şeyh Tufeyli, bunun kesinlikle basite alınacak bir konu olmadığının altını çizerek, "Halkları ayakta tutan temel unsur ekonomidir." dedi.

- Şeyh Tufeyli kimdir?

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel sekreteri Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de İsrail ve ABD'nin düzenlediğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

Şeyh Tufeyli, 1992'de Hizbullah'ın genel seçimde yer almasıyla ilgili bir tartışma sonucu örgütle yollarını ayırma kararı aldı.