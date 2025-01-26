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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnanlı kadın, İsrail askerlerine meydan okudu | Dış Haberler

        Lübnanlı kadın, İsrail askerlerine meydan okudu

        Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun işgali altındaki evine dönmek isteyen bir kadın, İsrail askerlerine meydan okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:37 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:38
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        Lübnanlı kadın, İsrail askerlerine meydan okudu
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        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ateşkes anlaşmasına göre Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun işgaline karşı çıkan Lübnanlı bir kadının İsrail askerlerine meydan okuduğu anlar dikkati çekti.

        Lübnanlı kadının kollarını açarak İsrail askerlerine "hadi ateş açın" diye bağırdığı, İsrail askerlerinin ise havaya ateş açarak kadını uzaklaştırmaya ve kalabalığı dağıtmaya çalıştığı görüldü.

        Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusu, bu sabah ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün ülkenin güneyinde Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığı bildirmişti.

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